Володин: для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда

Сегодня, 26 марта, депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что направит запрос в КС об основаниях для снятия моратория на смертную казнь. До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вынести на референдум в единый день голосования 8 сентября вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Он также выступил за введение визового режима со странами Центральной Азии. Возвращение смертной казни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» поддержал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.