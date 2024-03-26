Володин: для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда

«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — сказал председатель Госдумы на пленарном заседании.
Спикер заявил, что вопрос возвращения смертной казни требует обсуждения и анализа всех принятых решений. Для этого он предложил создать межфракционную рабочую группу, в которую войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов. По его словам, в ней также должны, в частности, обсуждаться вопросы миграционной политики. Возглавить группу председатель ГД предложил вице-спикеру нижней палаты Ирине Яровой. Войти в группу предложено главе думского комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову.
Сегодня, 26 марта, депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что направит запрос в КС об основаниях для снятия моратория на смертную казнь. До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вынести на референдум в единый день голосования 8 сентября вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Он также выступил за введение визового режима со странами Центральной Азии. Возвращение смертной казни на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» поддержал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее стало известно о том, что Общественная палата России готова рассмотреть предложение Государственной думы о введении смертной казни за терроризм. В палате обсудят инициативу, если соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму и парламент направит ее в ОП.