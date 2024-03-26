Патрушев выразил уверенность в причастности Украины к теракту в «Крокусе»

«Конечно, Украина», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) или Киев стоит за трагедией.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу, после чего подожгли концертный зал.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным, число жертв возросло до 139 человек. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Всего были задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавшие в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами. 25 марта они были заключены под стражу до 22 мая. В тот же день следствие арестовало еще трех фигурантов дела, они были отправлены под арест также до 22 мая. Позже, 26 марта, Басманный суд арестовал восьмого подозреваемого по делу о теракте в подмосковном «Крокусе».