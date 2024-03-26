Патрушев выразил уверенность в причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Всего были задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавшие в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами. 25 марта они были заключены под стражу до 22 мая. В тот же день следствие арестовало еще трех фигурантов дела, они были отправлены под арест также до 22 мая. Позже, 26 марта, Басманный суд арестовал восьмого подозреваемого по делу о теракте в подмосковном «Крокусе».