Лукашенко о полете белорусского космонавта: это не только имидж страны, мы — космическая держава

26 марта, Ошмянский район /Корр. БЕЛТА/. Полет белорусского космонавта на МКС — это не только имидж страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.



«Это не только имидж. Это целая отрасль. От имиджа страны, которая способна воспитать и запустить в космос», — сказал Президент.

Василевская на МКС приступила к выполнению исследовательской части полета



Александр Лукашенко также рассказал о личных переживаниях за полет Марины Василевской, разговоре с гендиректором «Роскосмоса».

«Самое любимое мое зрелище. Красавица ракета, — отметил он. — Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе. Мы действительно стали космической державой».