Депутаты Башкирии хотят внести изменения в Градостроительный кодекс РФ

Суть поправок, предложенных Госсобранием РБ, заключается в том, чтобы регионы смогли самостоятельно в отдельных случаях устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу.
Как пояснил председатель парламента Башкирии Константин Толкачев, речь идет о случаях, когда новый вид разрешенного использования предусматривает строительство или реконструкцию объекта капитального строительства.
При этом ранее плата при изменениях вида разрешенного использования земельного участка, в частности в Башкирии, не взималась.
«Подобный механизм действует в пределах Москвы и Московской области. Законопроектом предлагается распространить данную практику на все субъекты РФ. Тогда плата за изменение вида разрешенного использования земли будет поступать в бюджеты регионов», — добавил Толкачев.