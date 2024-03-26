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Депутаты Башкирии хотят внести изменения в Градостроительный кодекс РФ

Соответствующий законопроект депутаты намерены направить в Государственную Думу.

Суть поправок, предложенных Госсобранием РБ, заключается в том, чтобы регионы смогли самостоятельно в отдельных случаях устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу.

Как пояснил председатель парламента Башкирии Константин Толкачев, речь идет о случаях, когда новый вид разрешенного использования предусматривает строительство или реконструкцию объекта капитального строительства.

При этом ранее плата при изменениях вида разрешенного использования земельного участка, в частности в Башкирии, не взималась.

«Подобный механизм действует в пределах Москвы и Московской области. Законопроектом предлагается распространить данную практику на все субъекты РФ. Тогда плата за изменение вида разрешенного использования земли будет поступать в бюджеты регионов», — добавил Толкачев.