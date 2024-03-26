Южноуральский омбудсмен поблагодарила Алексея Текслера: В Челябинской области принят серьезный пакет мер социальной поддержки

«Большое вам спасибо, что в Челябинской области принят серьезный пакет мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Вы поддержали все наши рекомендации, в том числе по созданию реабилитационного центра. Люди с инвалидностью с большим воодушевлением восприняли ваше решение возглавить Совет по делам инвалидов. Мы признательны, что в Челябинске впервые был открыт кабинет оказания стоматологических услуг людям с ментальными нарушениями. Много делается в части “Доступной среды”: приводим в соответствие с требованиями социальные, культурные, спортивные объекты. Большое значение имеет и транспортная доступность. Мы приветствуем и с благодарностью относимся к тому, как мы наращиваем объемы приобретаемого низкопольного транспорта. И просим профильные ведомства не забывать и о доступности остановочных комплексов», — сказала уполномоченный по правам человека Челябинской области.