Волгоградский губернатор лично убедился в качестве новых сельских автобусов

На 52 самых востребованных маршрута, связывающих села Волгоградской области с районными центрами, выпустят 83 новый автобуса. Транспорт большого, среднего и малого классов уже передали в автопредприятия региона. В результате парк межмуниципального общественного транспорта обновился на 45%.
Машины предназначены для города Урюпинска, а также Алексеевского, Городищенского, Камышинского, Киквидзенского, Ленинского, Новоаннинского, Светлоярского, Среднеахтубинского и Фроловского районов. Это 38 низкопольных автобусов большого класса от «Волгабаса» на газомоторном топливе, 36 среднего класса — «Вектор NEXT» и ПАЗ 423404, а также девять модернизированных ПАЗ малого класса. Перед отправкой их оценил глава региона Андрей Бочаров.
«Мы помним, что было. Помним, в каком состоянии автопарк находился. Это были автобусы возрастом 13−20 лет. С одного снимали детали и ставили на другой. Из всего подвижного состава на маршруты выходили 30% — в лучшем случае 50% автобусов. До такого доводить нельзя! Поэтому мы продолжаем обновление всего подвижного состава — эта задача для нас является приоритетом», — акцентировал губернатор.
Эту задачу регион решает в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Используются механизмы инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, другие ресурсы, в том числе, институтов развития. Задействованы механизмы государственно-частного партнерства и госпрограммы, направленной на расширение использования газомоторного топлива.
«В настоящее время автобусный парк Волгограда обновлен на 80%, на 100% — троллейбусный парк. В течение 2024 года будет решена такая же задача по трамваям. Следующая задача — перевод 80% автобусного парка на экологичное топливо», — подчеркнул глава региона.
За последние три года автобусный парк региона пополнился на 325 новых автобусов на семь миллиардов рублей. Учитывая, что общественный транспорт будет стареть, предстоит регулярное обновление подвижного состава. Это будет учитываться в планах с 2026 года в пределах 5−10%.
Ранее стало известно о строительстве современного центра по обслуживанию электротранспорта в Волгограде.