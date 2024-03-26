Волгоградский губернатор лично убедился в качестве новых сельских автобусов

«Мы помним, что было. Помним, в каком состоянии автопарк находился. Это были автобусы возрастом 13−20 лет. С одного снимали детали и ставили на другой. Из всего подвижного состава на маршруты выходили 30% — в лучшем случае 50% автобусов. До такого доводить нельзя! Поэтому мы продолжаем обновление всего подвижного состава — эта задача для нас является приоритетом», — акцентировал губернатор.