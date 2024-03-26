Высланный российский дипломат покинул Молдавию

Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России persona non grata, ему было предписано покинуть республику не позднее 27 марта.