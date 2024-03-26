В Самарской области принят нашумевший закон о бездомных животных

Тем не менее, закон подвергся резкой критике со стороны депутатов из других фракций — ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». Так, депутат губдумы Александр Степанов считает, что запрет на кормление бездомных животных нарушает конституционные права и свободы граждан, а так называемая «гуманная эвтаназия» есть не что иное, как «массовое уничтожение живых душ», также имеющих право на жизнь.