Депутат Госсовета РТ Галиев из батальона «Эспаньола» награжден орденом Мужества

Напомним, депутат Госсовета РТ по Мамадышскому избирательному округу Марат Галиев отправился добровольцем на СВО в батальон «Эспаньола» в декабре прошлого года. Ранее парламентарий активно помогал бойцам. За полтора года он отправил гумпомощи на 20 млн рублей. Но на этом мужчина не остановился и уехал на передовую. Почему он это сделал — читайте в подробном интервью.