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Депутат Госсовета РТ Галиев из батальона «Эспаньола» награжден орденом Мужества

Депутат Государственного Совета РТ VI созыва, заместитель командира по технической части батальона «Эспаньола» Марат Галиев награжден орденом Мужества.

Государственную награду России бойцу с позывным Рубин вручили за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу в зоне специальной военной операции, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Награждение состоялось сегодня, 26 марта. Орден Мужества вручил первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Марат Галиев в силу скромности не стал раскрывать детали своего мужественного поступка.

Напомним, депутат Госсовета РТ по Мамадышскому избирательному округу Марат Галиев отправился добровольцем на СВО в батальон «Эспаньола» в декабре прошлого года. Ранее парламентарий активно помогал бойцам. За полтора года он отправил гумпомощи на 20 млн рублей. Но на этом мужчина не остановился и уехал на передовую. Почему он это сделал — читайте в подробном интервью.

Также в конце декабря бывший тренер ФК «Рубин» Курбан Бердыев посетил батальон «Эспаньола».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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