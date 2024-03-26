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Елена Дерганова сложила полномочия и.о. главы района под Воронежем

Совет народных депутатов Новоусманского района Воронежской области проголосовал за сложение полномочий и.о. главы райадминстрации Еленой Дергановой.

Об этом сообщили в администрации района. Источник в региональной власти рассказал «Ъ-Черноземье», что госпожа Дерганова возглавит министерство внутренней политики в правительстве Воронежской области. Ее назначение ожидается на следующей неделе.

До избрания нового главы Новоусманского района руководить им в статусе и.о. будет замглавы Сергей Вишняков.

Елена Дерганова ранее была первым замглавы района. Она возглавила райадминистрацию в октябре 2023 года. Это произошло после того, как Дмитрий Маслов стал вице-губернатором по региональной политике.

Министерство внутренней политики — структура облправительства, образованная в октябре 2023 года. Она получила функции упраздненного управления региональной политики, которое ранее возглавлял Александр Холод. После его ухода главы у ведомства не было.