Популярность профессии юриста среди абитуриентов объяснил Саясат Нурбек

— В 2000-е годы спрос на гуманитарные профессии был высок. Несколько высших учебных заведений получили лицензию и начали подготовку специалистов в области права, считая, что обучать этим профессиям легко. Потому что не было необходимости создавать разные «кузницы» представителей этой профессии. Сейчас в 59 высших учебных заведениях Казахстана обучаются более 36 тысяч студентов. В последние 3−4 года мы отозвали лицензии у 13 вузов и ограничили обучение по специальности «юриспруденция». Потому что у них было низкое качество образования. В частности, работа в этом направлении будет продолжена. Сейчас мы проводим соответствующую экспертизу, — сказал Саясат Нурбек на научно-практической конференции по повышению качества юридического образования в Сенате.