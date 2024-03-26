Популярность профессии юриста среди абитуриентов объяснил Саясат Нурбек

— В 2000-е годы спрос на гуманитарные профессии был высок. Несколько высших учебных заведений получили лицензию и начали подготовку специалистов в области права, считая, что обучать этим профессиям легко. Потому что не было необходимости создавать разные «кузницы» представителей этой профессии. Сейчас в 59 высших учебных заведениях Казахстана обучаются более 36 тысяч студентов. В последние 3−4 года мы отозвали лицензии у 13 вузов и ограничили обучение по специальности «юриспруденция». Потому что у них было низкое качество образования. В частности, работа в этом направлении будет продолжена. Сейчас мы проводим соответствующую экспертизу, — сказал Саясат Нурбек на научно-практической конференции по повышению качества юридического образования в Сенате.
По его словам, из этих 36 тысяч человек 34,5 тыс. учатся на уровне бакалавра.
— Людей, занимающихся анализом магистратуры и докторантуры в этой области, очень мало, около 5%. Мы работаем над повышением порогового балла для абитуриентов, поступающих на юридическую профессию в рамках ЕНТ. Этот шаг сделан для повышения качества образования. За последние годы число претендентов выросло на 12%, а это значит, что спрос на эту сферу по-прежнему высок. Из-за плохой профориентации многие родители до сих пор направляют своих детей осваивать профессию юриста. Они считают, что если ты юрист, ты не останешься безработным. В целом, 97% студентов получают платное образование. Поскольку спрос среди абитуриентов большой, вузы с радостью принимают их на платное отделение, — объяснил министр.