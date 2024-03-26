Кубраков: в Беларуси сформировано восемь отрядов спецназначения

«Беркут» создали на базе воинской части 3214 Внутренних войск 26 декабря 2022 года. В его состав вошли бойцы в/ч 3214 и других подразделений Внутренних войск, ГУБОПиК МВД, оборонного ведомства и МЧС. Как рассказал Кубраков, на счету подразделения уже не одно задержание злоумышленников, в том числе вооруженных.