Кубраков: в Беларуси сформировано восемь отрядов спецназначения

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Восемь отрядов специального назначения и два добровольческих отряда сформировали в республике с декабря 2022 года, заявил глава МВД Беларуси Иван Кубраков.
Во вторник он вручил боевое знамя командиру войсковой части 5528. Кубраков отметил, что ведомство для того, чтобы адекватного реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности, реализует широкий комплекс мероприятий, направленных на повышение боевых возможностей внутренних войск.
«Начиная с декабря 2022 года сформировано восемь отрядов специального назначения и два добровольческих отряда из числа ветеранов спецназа», — сказал он.
По его словам, чтобы решать задачи по защите государства или ведению контртеррористических действий, в приграничье нужно профессиональное и мобильное подразделение, которое оснащено соответствующим вооружением. Данным подразделением стал «Беркут».
Министр напутствовал бойцов, подчеркнув, что им предстоит освоить и эффективно применять новые виды вооружения, а также изучить основы оперативно-розыскной деятельности.
Глава МВД выразил уверенность, что они справятся с задачами и будут двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом.
«Беркут» создали на базе воинской части 3214 Внутренних войск 26 декабря 2022 года. В его состав вошли бойцы в/ч 3214 и других подразделений Внутренних войск, ГУБОПиК МВД, оборонного ведомства и МЧС. Как рассказал Кубраков, на счету подразделения уже не одно задержание злоумышленников, в том числе вооруженных.
Командующий Внутренними войсками Николай Карпенков называл ранее одну из главных задач подразделения и другими отрядами спецназначения, — борьба с диверсантами. По его словам, данные отряды обладают высокой мобильностью и способны быстро реагировать на любые вызовы и угрозы.