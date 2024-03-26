Наказание террористов и приоритет справедливости. О чем Путин говорил с прокурорами

Глава государства подчеркнул, что стабильность и развитие страны напрямую зависят от того, насколько удается обеспечивать социальную справедливости, от эффективности и профессионализма прокуроров. В числе направлений их работы он выделил борьбу с незаконной приватизацией, но заверил, что об огосударствлении экономики речи не идет.