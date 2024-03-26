Наказание террористов и приоритет справедливости. О чем Путин говорил с прокурорами

Глава государства подчеркнул, что стабильность и развитие страны напрямую зависят от того, насколько удается обеспечивать социальную справедливости, от эффективности и профессионализма прокуроров. В числе направлений их работы он выделил борьбу с незаконной приватизацией, но заверил, что об огосударствлении экономики речи не идет.
ТАСС собрал основные тезисы выступления президента.
О главной задаче
Противники России вынудили ее бороться за свои жизненные интересы и суверенное развитие вооруженным путем, поэтому успех специальной военной операции должен стоять на первом месте — нельзя «допустить никакой расхлябанности».
Необходимы гибкость и творческий подход, особенно в сфере экономики — не «хватать и не пущать», а «заниматься профилактикой».
Следует делать так, чтобы люди чувствовали, что «прокуратура стоит на страже их интересов»: «От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко, — это справедливость».
От того, насколько эффективно власти будут обеспечивать справедливость, зависит внутриполитическое состояние общества и сохранение государства.
О теракте в «Крокус сити холле»
Прокуроры «в рамках своих полномочий» должны сделать все необходимое, чтобы террористы понесли наказание. «Как того и требует российский закон».
О волоките и защите прав россиян
Прокуратуре необходимо «усилить работу по целому ряду ключевых направлений», включая защиту трудовых, социальных, жилищных и других прав россиян.
Крайне важна поддержка участников специальной военной операции и членов их семей — они должны чувствовать себя защищенными. Необходимо «действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона».
Прокурорам поручено «усилить контроль» за обеспечением законности содержания под стражей и за соблюдением прав заключенных.
О незаконной приватизации
Важна работа прокуратуры по возврату государству некоторых крупных предприятий — такие действия оправданы, если собственность приобрели незаконно. Но «ни о какой деприватизации, об огосударствлении экономики речь не идет и идти не может».
В каждом случае «действовать нужно строго по закону» и «жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях — для давления на бизнес». Проверки бизнеса необходимо «максимально сократить».
О профилактике преступности
В 2023 году в России зафиксировали «незначительный, но все-таки рост» числа некоторых видов преступлений. Прокуратура вместе с другими ведомствами должна «продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер».
Такие меры должна приниматься и в миграционной сфере: «Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем».
О защите детей
Защиту прав несовершеннолетних «важно серьезно усилить», чтобы оградить детей «от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду». Контролировать безопасность детских учреждений — «прямая обязанность прокуроров».
О прокуратуре в Донбассе и Новороссии
Органы прокуратуры в четырех западных российских регионах важно укреплять для «их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России».
Прокуроры в Донбассе и Новороссии уже сейчас «работают в сложных условиях», как и их коллеги в приграничных регионах.