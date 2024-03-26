Токаев назначил ряд послов

Также сообщается, что указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.