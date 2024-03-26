«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Башкирии

На нем дан старт проведению предварительного голосования в регионе в 2024 году. В Башкортостане предстоят выборы муниципальных депутатов, а также выборы в Госсобрание республики по округу № 54, сообщает пресс-служба партии.
О проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты на допвыборах в Государственное собрание — Курултай Башкортостана по округу № 54 рассказал руководитель регионального политсовета «Единой России» Руслан Насретдинов.
— Проголосовать смогут все зарегистрированные на территории данного округа избиратели. А само голосование будет проходить исключительно в электронном формате на специализированном сайте в период с 20 по 26 мая. Избиратели смогут зарегистрироваться с 15 апреля по 24 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Выдвижение кандидатов будет идти до 25 апреля. Необходимые документы можно будет также подать в электронном виде через сайт предварительного голосования, — сообщил Руслан Фанависович.
В повестке значились организационные вопросы, связанные с подготовкой проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатами от партии «Единая Россия». Среди них — создание организационного комитета по проведению предварительного голосования, а также его персональный состав.
В сентябре в республике пройдут и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. В общей сложности ожидается 113 избирательных кампаний по замещению более 1600 депутатских мандатов. Особое внимание планируется уделить привлечению в число кандидатов участников специальной военной операции.
— Сегодня мы провели заседание президиума, в котором еще раз определились, что партия обязательно будет участвовать во всех избирательных компаниях, которые проходят на территории нашей республики. Мы определили состав оргкомитета, определили, что голосование будет проводиться в электронном формате, определили те льготы, которые будут распространяться на участников СВО. Очень хотим, чтобы эти люди обязательно приняли участие в праймериз. Что касается местных выборов, то мы делегировали право проведения предварительного голосования на местах местных политсоветам, уверен, что все пройдет в соответствии с требованиями устава, — подчеркнул первый заместитель секретаря Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Государственного собрания Башкортостана Константин Толкачев.