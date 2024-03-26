Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Башкирии

25 марта под председательством первого заместителя секретаря Башкортостанского регионального отделения партии, председателя Государственного собрания Башкортостана Константина Толкачева состоялось заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

На нем дан старт проведению предварительного голосования в регионе в 2024 году. В Башкортостане предстоят выборы муниципальных депутатов, а также выборы в Госсобрание республики по округу № 54, сообщает пресс-служба партии.

О проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты на допвыборах в Государственное собрание — Курултай Башкортостана по округу № 54 рассказал руководитель регионального политсовета «Единой России» Руслан Насретдинов.

— Проголосовать смогут все зарегистрированные на территории данного округа избиратели. А само голосование будет проходить исключительно в электронном формате на специализированном сайте в период с 20 по 26 мая. Избиратели смогут зарегистрироваться с 15 апреля по 24 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Выдвижение кандидатов будет идти до 25 апреля. Необходимые документы можно будет также подать в электронном виде через сайт предварительного голосования, — сообщил Руслан Фанависович.

В повестке значились организационные вопросы, связанные с подготовкой проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатами от партии «Единая Россия». Среди них — создание организационного комитета по проведению предварительного голосования, а также его персональный состав.

В сентябре в республике пройдут и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. В общей сложности ожидается 113 избирательных кампаний по замещению более 1600 депутатских мандатов. Особое внимание планируется уделить привлечению в число кандидатов участников специальной военной операции.

— Сегодня мы провели заседание президиума, в котором еще раз определились, что партия обязательно будет участвовать во всех избирательных компаниях, которые проходят на территории нашей республики. Мы определили состав оргкомитета, определили, что голосование будет проводиться в электронном формате, определили те льготы, которые будут распространяться на участников СВО. Очень хотим, чтобы эти люди обязательно приняли участие в праймериз. Что касается местных выборов, то мы делегировали право проведения предварительного голосования на местах местных политсоветам, уверен, что все пройдет в соответствии с требованиями устава, — подчеркнул первый заместитель секретаря Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Государственного собрания Башкортостана Константин Толкачев.