«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Башкирии

— Сегодня мы провели заседание президиума, в котором еще раз определились, что партия обязательно будет участвовать во всех избирательных компаниях, которые проходят на территории нашей республики. Мы определили состав оргкомитета, определили, что голосование будет проводиться в электронном формате, определили те льготы, которые будут распространяться на участников СВО. Очень хотим, чтобы эти люди обязательно приняли участие в праймериз. Что касается местных выборов, то мы делегировали право проведения предварительного голосования на местах местных политсоветам, уверен, что все пройдет в соответствии с требованиями устава, — подчеркнул первый заместитель секретаря Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Государственного собрания Башкортостана Константин Толкачев.