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Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни, а внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где он говорит, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного суда по вопросу о смертной казни, предлагаю познакомиться с этим выступлением В. Д. Зорькина и не заниматься спекуляциями», — написал сенатор в Telegram-канале, опубликовав ссылку на страницу КС РФ, где размещено выступление его председателя.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты заявил, что все необходимые законы о применении в РФ смертной казни уже приняты, решение о введении такой меры наказания зависит от Конституционного суда и никакие референдумы на этот счет не нужны.

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