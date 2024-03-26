Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни

«Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного суда по вопросу о смертной казни, предлагаю познакомиться с этим выступлением В. Д. Зорькина и не заниматься спекуляциями», — написал сенатор в Telegram-канале, опубликовав ссылку на страницу КС РФ, где размещено выступление его председателя.