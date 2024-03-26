Шавкат Мирзиёев определил векторы развития Наманганской области

На первом этапе выбрано 4 тысячи малообеспеченных семей, для которых примут меры по увеличению дохода на душу населения до 2 млн сумов. На следующем этапе еще 4 тысячам семей будет оказана финансовая, техническая и консультационная поддержка. Говорилось о том, что в махаллях есть хорошие возможности для развития цветоводства, рыбоводства, пчеловодства, животноводства, виноградарства, выращивания клубники и картофеля. На это будут выделяться льготные кредиты.