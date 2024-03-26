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Свердловский губернатор подписал распоряжение о запрете ряда мероприятий

В Свердловской области официально приостановлено проведение торгово-развлекательных, патриотических, спортивных, массовых и развлекательных мероприятий на площадках, не отвечающих требованиям антитеррористической защищённости.

Распоряжение об этом подписал 26 марта губернатор Евгений Куйвашев. Этим документом закреплены решения антитеррористической комиссии, прошедшей 23 марта после теракта в Подмосковье. Правоохранительные органы проведут до 27 апреля проверки площадок и объектов, на которых проходят такие мероприятия, изучат их защищённость.

Напомним, 22 марта произошёл теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Московской области. Официально известно уже о 139 погибших. Восемь лиц, проходящих по делу о совершении теракта, арестованы.