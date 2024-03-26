Свердловский губернатор подписал распоряжение о запрете ряда мероприятий

Распоряжение об этом подписал 26 марта губернатор Евгений Куйвашев. Этим документом закреплены решения антитеррористической комиссии, прошедшей 23 марта после теракта в Подмосковье. Правоохранительные органы проведут до 27 апреля проверки площадок и объектов, на которых проходят такие мероприятия, изучат их защищённость.