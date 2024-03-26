Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
Согласно другому указу, на этот пост назначен экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. В свою очередь, новым руководителем ведомства стал Олег Иващенко.
Алексей Данилов стал секретарем СНБО Украины в октябре 2019 года. До этого он с 1994 по 1997 год был мэром Луганска. В 2015 году Данилов возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также он был депутатом Верховной рады пятого созыва.
Литвиненко, в свою очередь, с 2014 по 2019 год был заместителем секретаря СНБО Украины. После этого возглавлял Национальный институт стратегических исследований.