Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Алексей Данилов стал секретарем СНБО Украины в октябре 2019 года. До этого он с 1994 по 1997 год был мэром Луганска. В 2015 году Данилов возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также он был депутатом Верховной рады пятого созыва.