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Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, следует из указа на сайте президента.

Источник: AP 2023

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Согласно другому указу, на этот пост назначен экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. В свою очередь, новым руководителем ведомства стал Олег Иващенко.

Алексей Данилов стал секретарем СНБО Украины в октябре 2019 года. До этого он с 1994 по 1997 год был мэром Луганска. В 2015 году Данилов возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также он был депутатом Верховной рады пятого созыва.

Литвиненко, в свою очередь, с 2014 по 2019 год был заместителем секретаря СНБО Украины. После этого возглавлял Национальный институт стратегических исследований.