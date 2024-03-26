Власти Москвы утвердили приоритетные задачи развития системы соцзащиты на год

Он уточнил, что доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают около 4,5 млн москвичей. По его словам, основные группы горожан, нуждающиеся в поддержке, — старшее поколение и люди с инвалидностью. Городская доплата к пенсии есть у около 2 млн человек.