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Власти Москвы утвердили приоритетные задачи развития системы соцзащиты на год

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Приоритетные задачи развития системы социальной защиты на 2024 год утвердили в Москве, в их числе расширение доступности и повышение качества электронных соцуслуг. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

«Утвердили приоритетные задачи развития системы социальной защиты на этот год. Они включают: выполнение действующих обязательств перед жителями города; улучшение качества жизни граждан с ментальными особенностями в социальных домах; развитие системы персонализированного сопровождения людей с особенностями здоровья; расширение доступности и повышение качества электронных соцуслуг; повышение эффективности трудоустройства жителей с учетом вызовов рынка труда; адресность и проактивный подход при предоставлении мер соцподдержки», — написал мэр.

Он уточнил, что доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают около 4,5 млн москвичей. По его словам, основные группы горожан, нуждающиеся в поддержке, — старшее поколение и люди с инвалидностью. Городская доплата к пенсии есть у около 2 млн человек.

«Кроме того, развиваем программы для досуга, самореализации и оздоровления москвичей старшего поколения. Особое внимание уделяем ветеранам Великой Отечественной войны — обеспечиваем социальную поддержку, комплексный уход и выплачиваем материальную помощь», — добавил Собянин.

Мэр отметил, что в системе социальной защиты Москвы помощь на дому получают около 100 тыс. человек.