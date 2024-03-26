Депутат Госсовета Татарстана предложил ввести мораторий на въезд в РФ мигрантов

«Одной из главных проблем, на которую стоит обратить пристальное внимание, это миграционный вопрос. Именно тут нужны кардинальные меры. Если и говорить о моратории, то это должен быть мораторий на въезд мигрантов в нашу страну», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Господин Шарафиев полагает, что «привлечение мигрантов активно лоббируется в интересах девелоперского и строительного сектора». Однако он считает, что в «погоне за дешевой рабочей силой и прибылью они игнорируют интересы коренных россиян и государства».
Депутат предложил «компромиссное решение в отношении мигрантов — организацию их работы вахтовым методом». Иностранные рабочие, по его мнению, «не должны везти с собой своих ближних и дальних родственников, а также претендовать на меры социальной поддержки». «Приехал, отработал и уехал. И все это под четким контролем работодателя и надзорных органов», — говорит господин Шарафиев.
«А пока такой подход не получит законодательного закрепления, необходимо на этот период ввести мораторий на въезд трудовых мигрантов в нашу страну», — заключил депутат Госсовета.