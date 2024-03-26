Депутат Госсовета Татарстана предложил ввести мораторий на въезд в РФ мигрантов

Депутат предложил «компромиссное решение в отношении мигрантов — организацию их работы вахтовым методом». Иностранные рабочие, по его мнению, «не должны везти с собой своих ближних и дальних родственников, а также претендовать на меры социальной поддержки». «Приехал, отработал и уехал. И все это под четким контролем работодателя и надзорных органов», — говорит господин Шарафиев.