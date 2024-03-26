Лукашенко: Беларусь не планирует создавать космические ракеты

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике нет планов по созданию космических ракет или космодрома.
Глава государства считает, что более целесообразно — иметь национальные космические программы и уметь создавать космические спутники.
«В стране нет планов по строительству собственного космодрома или созданию ракет, поскольку в нынешней ситуации это нецелесообразно — есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с российской стороной», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.
По словам главы государства, Минск обладает технологиями по производству спутников и развивается в данном направлении. Он подчеркнул, что Беларусь стала космической державой благодаря правильной политике и тому, что не ссорились с РФ, а учились.
Что касается первого полета белорусского космонавта Марины Василевской на Международную космическую станцию, то президент подчеркнул важность этого этапа в истории страны.
Лукашенко считает, что данный полет является не только имиджем, но и целой отраслью. Президент признался, что были определенные волнения, когда во время первого пуска космического корабля «Союз МС-25» произошла автоматическая отмена процедуры старта.
«Стартовали. Самое любимое мое зрелище. Красавица-ракета. Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе. Мы действительно стали космической державой», — резюмировал он.