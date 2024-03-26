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Дмитрий Кочергин покидает правительство Самарской области

Как стало известно «Ъ-Волга», врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин написал 25 марта заявление по собственному желанию.

Источник: Коммерсантъ

Чиновник покидает правительство Самарской области.

По данным источника «Ъ-Волга» в правительстве региона, причной такого решения мог послужить конфликт и непреодолимые разногласия между Дмитрием Кочергиным и губернатором Дмитрием Азаровым.

В Самарской области после выборов главы региона в сентябре 2023 года до сих пор полностью не сформирован кабинет министров.

В правительственных структурах региона Дмитрий Кочергин работал с февраля 2020 года. До прихода в Самарскую область чиновник был заместителем председателя правительства Забайкальского края, где также курсировал внутреннюю политику.