Дмитрий Кочергин покидает правительство Самарской области

Чиновник покидает правительство Самарской области.
По данным источника «Ъ-Волга» в правительстве региона, причной такого решения мог послужить конфликт и непреодолимые разногласия между Дмитрием Кочергиным и губернатором Дмитрием Азаровым.
В Самарской области после выборов главы региона в сентябре 2023 года до сих пор полностью не сформирован кабинет министров.
В правительственных структурах региона Дмитрий Кочергин работал с февраля 2020 года. До прихода в Самарскую область чиновник был заместителем председателя правительства Забайкальского края, где также курсировал внутреннюю политику.