Чем известен уволенный глава СНБО Украины Алексей Данилов

С 2000 по 2005 год состоял в оппозиционной партии «Яблоко» (ныне — Партия вольных демократов). В 2002—2005 годах занимал пост заместителя ее председателя Михаила Бродского. В марте 2002 года пытался избраться в депутаты Верховной рады IV созыва по спискам партии «Яблоко», но она не прошла в парламент (1,15% голосов). В марте 2006 года избирался от «Блока Юлии Тимошенко». С 2007 года Верховная рада V созыва распущена по инициативе президента. В сентябре 2007 года господин Данилов снова попытался избраться в парламент от Партии вольных демократов, но партия снова проиграла выборы (0,22%).