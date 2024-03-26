Чем известен уволенный глава СНБО Украины Алексей Данилов

Данилов Алексей Мячеславович родился 7 сентября 1962 года в городе Красный Луч (Украинская ССР, ныне — ЛНР). В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности «ветеринар», в 1999-м — Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко (ныне — Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко) по специальности «преподаватель истории», в 2000-м — Восточноукраинский национальный университет имени Даля по специальности «менеджмент» и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности «юрист».
С 1981 года работал фельдшером-ветеринаром в подсобном хозяйстве Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод. В 1981—1983 годах служил в вооруженных силах СССР. С 1983 по 1987 год — ветеринар в Парке культуры и отдыха имени 1 Мая в Ворошиловграде (ныне — Луганск).
С 1987 по 1990 год возглавлял кооператив «Белый аист», с 1991 по 1994 год — продуктовые магазины «Вера» в Луганске. В 1991-м на первом публичном аукционе в Луганске вместе с партнерами выкупил популярный в городе магазин «Донецкие Зори».
В июле 1994 года избран председателем горсовета Луганска. В сентябре 1997 года его сняли с должности за совмещение работы градоначальника с предпринимательством. Позже господин Данилов отрицал все обвинения в свой адрес.
С 1996 по 1997 год входил в политсовет Социал-демократической партии Украины (ныне не существует). В 2000-м консультировал комитет Верховной рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства.
В 2001—2005 годах основал и возглавлял общественную организацию «Луганская инициатива». Параллельно являлся заместителем директора Европейского института интеграции и развития (Киев).
Во время президентской предвыборной кампании 2004 года руководил Луганским региональным штабом кандидата Виктора Ющенко. В феврале 2005 года назначен президентом Виктором Ющенко председателем Луганской областной государственной администрации. Возглавлял регион до ноября 2005 года.
С 2000 по 2005 год состоял в оппозиционной партии «Яблоко» (ныне — Партия вольных демократов). В 2002—2005 годах занимал пост заместителя ее председателя Михаила Бродского. В марте 2002 года пытался избраться в депутаты Верховной рады IV созыва по спискам партии «Яблоко», но она не прошла в парламент (1,15% голосов). В марте 2006 года избирался от «Блока Юлии Тимошенко». С 2007 года Верховная рада V созыва распущена по инициативе президента. В сентябре 2007 года господин Данилов снова попытался избраться в парламент от Партии вольных демократов, но партия снова проиграла выборы (0,22%).
Покинув парламент, вернулся в Европейский институт интеграции и развития (Киев), вместе с партнерами занимался информационными системами, например системой контроля за выборами и прототипом портала госуслуг «Государство в смартфоне».
С июля по октябрь 2019 года — заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка. 3 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО страны. По его словам, он занимался вопросами экономической и кибербезопасности.