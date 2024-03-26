МИД Приднестровья отверг планы попросить о присоединении к России

«Ну, вы знаете, повторюсь, это нарратив не наш, это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла. Это кампания по очернению либо дезинформации о целях и задачах, которые ставили перед собой наши парламентарии, наше общество. Она была нацелена на то, чтобы как раз сорвать проведение съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля», — сказал Игнатьев в интервью RTVI.
Глава МИД отметил, основной целью съезда депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) было обратить внимание соседних стран на обострение отношений с Молдавией. По итогам съезда депутаты рекомендовали правительству обратиться за помощью к международному сообществу, в том числе к России, которая вместе с ОБСЕ и Украиной участвует в переговорном формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).
«Мы настаиваем на том, чтобы РФ проявляла политико-дипломатические подходы, направленные на то, чтобы не допустить разрушения переговорного процесса, который сегодня находится в стадии деградации, как известно, не допустить усиления мер давления на Приднестровье», — заключил Виталий Игнатьев.
28 февраля на съезде депутатов ПМР были приняты резолюции с обращением к Госдуме и Совету федерации России. С просьбой о дипломатической поддержке власти Приднестровья обратились к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Депутаты также обратились к генсеку ООН, СНГ, Европарламенту, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и к другим международным структурам с просьбой не допустить дальнейшую эскалацию конфликта между Молдавией и Приднестровьем.