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В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Данилова

Увольнение Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопастности и обороны (СНБО) Украины является обычной кадровой ротацией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает издание Liga.net.

Источник: AP 2023

«Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду», — заявил Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с поста секретаря СНБО. На его место был назначен бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Александр Литвиненко.

Как утверждает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), Данилов не останется без новой должности — вскоре его отправят послом Украины в Норвегию.