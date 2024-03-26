В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Данилова

«Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду», — заявил Подоляк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с поста секретаря СНБО. На его место был назначен бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Александр Литвиненко.
Как утверждает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), Данилов не останется без новой должности — вскоре его отправят послом Украины в Норвегию.