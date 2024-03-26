Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия

Министерство торговли в пресс-релизе разъяснило, что под взрывчатыми веществами подразумевались «жидкое топливо и газ для зажигалок», а под оружием и боеприпасами — «запчасти для охотничьих ружей, а также рыболовные снасти, такие как гарпуны».