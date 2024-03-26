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Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия

СТАМБУЛ, 26 мар — РИА Новости. Министерство торговли Турции опровергло во вторник сообщения ряда СМИ о поставках Израилю боеприпасов и оружия, назвало их манипуляциями.

Источник: © РИА Новости

«Очевидно, что произведена манипуляция подзаголовками тарифной сетки таможенной службы с целью направить общественное мнение в нужное русло. Эти новости, распространенные иностранными сайтами, нацелены на манипуляции и не отражают действительность», — заявило министерство.

Ряд СМИ сообщили, ссылаясь на бюро статистики Турции (TÜİK), что Анкара якобы поставила Израилю в январе взрывчатые вещества и порох, оружие и боеприпасы.

Министерство торговли в пресс-релизе разъяснило, что под взрывчатыми веществами подразумевались «жидкое топливо и газ для зажигалок», а под оружием и боеприпасами — «запчасти для охотничьих ружей, а также рыболовные снасти, такие как гарпуны».

В то же время министерство обороны Турции распространило заявление, в котором опровергло сообщения СМИ о каком-либо сотрудничестве с Израилем.

«Турция всегда поддерживает Палестину и не может заниматься какой-либо деятельностью, направленной на нанесение ущерба Палестине… между МО Турции и Израилем нет какого-либо сотрудничества в сфере обучения военных, учениях, оборонной промышленности», — заявило минобороны.

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьера Биньямина Нетаньяху «палачом» и «убийцей», заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.