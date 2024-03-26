Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия

«Очевидно, что произведена манипуляция подзаголовками тарифной сетки таможенной службы с целью направить общественное мнение в нужное русло. Эти новости, распространенные иностранными сайтами, нацелены на манипуляции и не отражают действительность», — заявило министерство.
Ряд СМИ сообщили, ссылаясь на бюро статистики Турции (TÜİK), что Анкара якобы поставила Израилю в январе взрывчатые вещества и порох, оружие и боеприпасы.
Министерство торговли в пресс-релизе разъяснило, что под взрывчатыми веществами подразумевались «жидкое топливо и газ для зажигалок», а под оружием и боеприпасами — «запчасти для охотничьих ружей, а также рыболовные снасти, такие как гарпуны».
В то же время министерство обороны Турции распространило заявление, в котором опровергло сообщения СМИ о каком-либо сотрудничестве с Израилем.
«Турция всегда поддерживает Палестину и не может заниматься какой-либо деятельностью, направленной на нанесение ущерба Палестине… между МО Турции и Израилем нет какого-либо сотрудничества в сфере обучения военных, учениях, оборонной промышленности», — заявило минобороны.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьера Биньямина Нетаньяху «палачом» и «убийцей», заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.