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Захарова назвала фейком новость Bloomberg о теракте в «Крокусе»

Новость о том, что окружение президента России Владимира Путина не верит в причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» вызвала возмущение официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она назвала публикацию Bloomberg об этом «матерью всех фейков».

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«Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Николай Патрушев (секретарь Совбеза РФ — прим. URA.RU) и Александр Бортников (Глава ФСБ РФ — прим. URA.RU) еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в “Крокус Сити Холл”» — прокомментировала Захарова публикацию издания Bloomberg в своем Telegram-канале. Она добавила, что особенно нелепо новость выглядит на фоне того, что Путин с утра находится в окружении генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителей всех ключевых ведомств страны.

Нападение на безоружных посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта перед концертом. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и устроила пожар. Все преступники были оперативно задержаны. По последним данным число погибших превысило 130 человек. В России 24 марта был объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта. В МЧС накануне заявили, что под завалами пострадавших больше нет, передает телеканал 360.

Захарова Мария