Захарова назвала фейком новость Bloomberg о теракте в «Крокусе»

Нападение на безоружных посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта перед концертом. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и устроила пожар. Все преступники были оперативно задержаны. По последним данным число погибших превысило 130 человек. В России 24 марта был объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта. В МЧС накануне заявили, что под завалами пострадавших больше нет, передает телеканал 360.