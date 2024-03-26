Захарова назвала фейком новость Bloomberg о теракте в «Крокусе»

«Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Николай Патрушев (секретарь Совбеза РФ — прим. URA.RU) и Александр Бортников (Глава ФСБ РФ — прим. URA.RU) еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в “Крокус Сити Холл”» — прокомментировала Захарова публикацию издания Bloomberg в своем Telegram-канале. Она добавила, что особенно нелепо новость выглядит на фоне того, что Путин с утра находится в окружении генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителей всех ключевых ведомств страны.
Нападение на безоружных посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта перед концертом. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и устроила пожар. Все преступники были оперативно задержаны. По последним данным число погибших превысило 130 человек. В России 24 марта был объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта. В МЧС накануне заявили, что под завалами пострадавших больше нет, передает телеканал 360.