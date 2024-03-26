В Доме народов РФ назвали вбросом рекомендации таджикских диаспор согражданам

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Жертвами стрельбы и пожара в концертном зале стали 139 человек, 182 пострадали. По уголовному делу о теракте уже арестованы восемь человек. По данным следствия, пятеро из них — граждане Таджикистана, двое — родились в Таджикистане и имеют гражданство России, еще один — родился в Киргизии и также имеет российское гражданство.