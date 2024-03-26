В Доме народов РФ назвали вбросом рекомендации таджикских диаспор согражданам

Сегодня, 26 марта, несколько Telegram-каналов опубликовали сообщения о том, что главы таджикских сообществ рекомендовали согражданам не выходить из дома вечером после работы и отказаться от посещения массовых мероприятий. Глава таджикской диаспоры «Сомон» и глава ассоциации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев подтвердил РБК, что такие рекомендации действительно распространялись. Он объяснил их желанием предотвратить возможные конфликты на национальной почве из-за сложившейся «сложной ситуации».
«Подобные информационные вбросы имели место и были направлены на формирование атмосферы недоверия к российским органам власти. При этом конструктивная позиция, озвученная лидерами национально-культурных объединений, развенчала недостоверные информационные вбросы», — сказала ТАСС госпожа Полежаева.
Анна Полежаева обратила внимание на то, что национально-культурные автономии узбеков и казахов России официально осудили теракт в «Крокусе». «Мы знаем также и частные случаи. Среди узбекской молодежи были замечены настоящие герои. Активисты помогали выводить пострадавших в результате теракта из “Крокуса”, вынесли много раненых», — заключила она.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Жертвами стрельбы и пожара в концертном зале стали 139 человек, 182 пострадали. По уголовному делу о теракте уже арестованы восемь человек. По данным следствия, пятеро из них — граждане Таджикистана, двое — родились в Таджикистане и имеют гражданство России, еще один — родился в Киргизии и также имеет российское гражданство.