В Госдепе отрицают причастность США, Британии и Украины к теракту в Подмосковье

«Во-первых, это просто неправда, — утверждал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы ясно дали понять, что нет никаких доказательств причастности Украины к этому, потому что Украина в этом не участвовала».
Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в «Крокус сити холле». По его словам, первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают версию о наличии в случившемся украинского следа. Миллер в свою очередь назвал эти заявления «пропагандой», направленной на продолжение российской специальной военной операции на Украине.