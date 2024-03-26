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В Госдепе отрицают причастность США, Британии и Украины к теракту в Подмосковье

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты отрицают причастность Вашингтона, Лондона и Киева к теракту в «Крокус сити холле» и утверждают, что доказательств этому нет. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Источник: AP 2023

«Во-первых, это просто неправда, — утверждал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы ясно дали понять, что нет никаких доказательств причастности Украины к этому, потому что Украина в этом не участвовала».

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в «Крокус сити холле». По его словам, первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают версию о наличии в случившемся украинского следа. Миллер в свою очередь назвал эти заявления «пропагандой», направленной на продолжение российской специальной военной операции на Украине.