Рогов раскрыл причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.