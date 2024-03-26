ОП РФ не планирует обсуждать отмену моратория на смертную казнь

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни, а внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где он говорит, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции РФ. Выступая в июне 2022 года с лекцией на Петербургском международном юридическом форуме, Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.