ОП РФ не планирует обсуждать отмену моратория на смертную казнь

«Общественная палата не планирует обсуждать снятие моратория на смертную казнь. Этот вопрос давно решен нашим правопорядком», — сказала Михеева.
Она подчеркнула, что отказ от смертной казни — одно из важнейших достижений истории страны. «Если мы не хотим откатиться ко временам дикости и варварства, то всем нам следует остановиться и подумать», — сказала Михеева.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все необходимые законы о применении в РФ смертной казни уже приняты, решение о введении такой меры наказания зависит от Конституционного суда и никакие референдумы на этот счет не нужны.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни, а внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где он говорит, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции РФ. Выступая в июне 2022 года с лекцией на Петербургском международном юридическом форуме, Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение, что вопрос о необходимости введения в РФ смертной казни можно решить на общенациональном референдуме.