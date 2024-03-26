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ОП РФ не планирует обсуждать отмену моратория на смертную казнь

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ не планирует обсуждать отмену моратория на смертную казнь. Об этом заявила ТАСС секретарь палаты Лидия Михеева.

Источник: AP 2023

«Общественная палата не планирует обсуждать снятие моратория на смертную казнь. Этот вопрос давно решен нашим правопорядком», — сказала Михеева.

Она подчеркнула, что отказ от смертной казни — одно из важнейших достижений истории страны. «Если мы не хотим откатиться ко временам дикости и варварства, то всем нам следует остановиться и подумать», — сказала Михеева.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все необходимые законы о применении в РФ смертной казни уже приняты, решение о введении такой меры наказания зависит от Конституционного суда и никакие референдумы на этот счет не нужны.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни, а внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где он говорит, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции РФ. Выступая в июне 2022 года с лекцией на Петербургском международном юридическом форуме, Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение, что вопрос о необходимости введения в РФ смертной казни можно решить на общенациональном референдуме.

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