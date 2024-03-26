Россия запросила новое заседание СБ ООН по Югославии

Совбез ООН решил провести голосование за повестку, в итоге за высказались лишь Алжир, Китай и Россия, а еще 11 стран воздержались. Поэтому вопрос отклонили из-за отсутствия 9 необходимых голосов. По мнению Захаровой, члены Совбеза были под давлением со стороны делегаций Запада, поэтому воздержались от голосования.