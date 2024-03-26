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Россия запросила новое заседание СБ ООН по Югославии

Россия запросила провести новое заседание Совбеза (СБ) ООН по поводу 25-летней агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Источник: Reuters

Теперь, как он утверждает, российская сторона ожидает ответа от японского председателя Совбеза ООН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение в связи с непрофессиональным поведением делегации Франции, которая сорвала заседание Совбеза ООН по поводу агрессии НАТО против Югославии 1999 года.

Совбез ООН решил провести голосование за повестку, в итоге за высказались лишь Алжир, Китай и Россия, а еще 11 стран воздержались. Поэтому вопрос отклонили из-за отсутствия 9 необходимых голосов. По мнению Захаровой, члены Совбеза были под давлением со стороны делегаций Запада, поэтому воздержались от голосования.

ООН