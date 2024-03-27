Журналист Джонс: у НАТО всегда был план по использованию террористов

«Согласно этому плану, если Россия начнёт выигрывать в любом типе конфликта в Европе, [агентурные] сети, остающиеся у неё в тылу, будут устраивать теракты — чтобы обвинять в происходящем русских, чтобы обратить против них общественное мнение. Я проводил исследования насчёт НАТО и натовской политики, и, согласно военной доктрине НАТО, когда альянс проигрывает войну (а Россия сейчас борется именно с НАТО), он переходит к асимметричным боевым действиям и терроризму», — заявил он.