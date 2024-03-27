Запрещенную партию в Молдавии не допустят к выборам, заявил спикер Гросу

КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Молдавский парламент внесет коррективы в законодательство после принятого конституционным судом решения отменить запрет участвовать в выборах представителям запрещенных партий, но не позволит «преступным группировкам» захватить избирательные процессы, заявил спикер законодательного собрания страны и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.
«Мы скорректируем законодательство в соответствии с решением Конституционного суда, но не позволим преступным группировкам захватить избирательные процессы и подорвать демократию в Республике Молдова».
Во вторник конституционный суд Молдавии признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии «Шор».
Конституционный суд признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии «Действие и солидарность» запрет для бывших членов оппозиционной партии «Шор» участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий «Шор». Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.