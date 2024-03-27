«Хорошие люди» готовят в Молдове переименование городов, сел и даже мостов: «С такими “русскими” названиями нельзя в Европу!»

Географические названия — топонимы, природные элементы, исторические и культурные территории — будут записываться на государственном языке. В районах, населенных значительным количеством этнических меньшинств, «при наличии достаточного спроса» географические названия будут указываться также на их языках. Что значит «также»? У города или села будут два названия — одно для Кишинева, другое для местных жителей? И какое количество представителей является «значительным»?