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«Хорошие люди» готовят в Молдове переименование городов, сел и даже мостов: «С такими “русскими” названиями нельзя в Европу!»

Географические названия на территории Республики Молдова будут регулироваться новым законом.

Источник: evedomosti.md

Географические названия на территории Республики Молдова будут регулироваться новым законом. Проект депутаты одобрили в первом чтении.

Закон о географических названиях призван регулировать порядок присвоения географических названий и переименования географических объектов, а именно — их идентификацию, стандартизацию, регистрацию, использование, защиту и контроль.

Семь глав проекта содержат положения о распределении полномочий в этой области, об особенностях присвоения географических названий и их переименования, о порядке идентификации и стандартизации географических названий, их регистрации, использования и защиты.

Если раньше инициатива переименования должна была исходить от местных жителей, то теперь, как можно понять, местные власти полностью отстраняются от процедуры. Они не смогут отстоять даже названия мостов. И неизвестно, оставят ли им хотя бы прерогативу называть улицы.

Географические названия — топонимы, природные элементы, исторические и культурные территории — будут записываться на государственном языке. В районах, населенных значительным количеством этнических меньшинств, «при наличии достаточного спроса» географические названия будут указываться также на их языках. Что значит «также»? У города или села будут два названия — одно для Кишинева, другое для местных жителей? И какое количество представителей является «значительным»?

Создается национальная комиссия по географическим названиям — коллегиальный орган с консультативным статусом при агентстве геодезии, картографии и кадастра. Комиссия будет отвечать за рассмотрение заявок на географические названия, выдачу заключения органа государственной власти, включение в реестр.

Проект разработан агентством геодезии, картографии и кадастра в сотрудничестве с управлением картографии Норвегии в рамках проекта «Карты для устойчивого развития». Техническая поддержка оказана МИД Норвегии.

Утверждается, что ранее в РМ не было нормативной базы, регулирующей эту сферу и что с 1990 года этим занималась только академия наук. Но это неправда.

Перед нами очередная афера с изменением названий. Между тем процедура регулирования так называемых пространственных названий уже регулируется, чего авторы проекта, видимо, не знают.

Она регламентирована: законом № 741/1996 — положением о порядке решения вопросов административно-территориального устройства РМ; законом № 66/2008 об охране географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов; законом № 151/2017 о системе адресов; законом № 254/2016 о национальной инфраструктуре пространственных данных; законом 764/2001 об административно-территориальном устройстве; законом № 436/2006 о местной публичной администрации.

А также: постановлением правительства № 458/2017 о госструктурах, ответственных за пространственные данные, и классификатором НБС административно-территориальных единиц РМ.

Авторы проекта закона, который на заседании правительства почему-то представляла министр юстиции, о существовании агентства по кадастру даже не вспомнили.

В пояснительной записке к проекту утверждается, что вопрос никаким законом не регулируется. Однако в замечании главного юридического управления секретариата парламента указано на отсутствие привязки к законодательству ЕС на эту тему. Есть целый перечень несоответствий проекта действующему законодательству.

Очень хорошо видно, что просто кому-то приспичило по-быстрому поменять названия определенных населенных пунктов! Конец таким селам, как Алексеевка, Антоновка, Белявинцы, Варваровка, Владимировка, Ильичевка, Ивановка, Лебеденко, Макаровка, Медвежа, Михайлены, Мичурин, Московей, Первомайское, Петрены, Русская Киселия, Румянцев, Сергеевка, Сенатовка, Слободка, Ферапонтьевка, Царевка, Цариград, Южное и десяткам других. Их сотрут с карты. С такими названиями ведь нельзя в Европу!

И если кому-то захочется поменять название города Комрата — это будет по закону. А кто заступится за историческое название села Александерфельд, если немцы здесь давно не живут?

Что ж, начиная со времен правления Плахотнюка-Филипа, а потом Санду-Литвиненко и поныне, все, к чему подключают минюст, как правило, это заказная афера.

И еще. Правительство рассмотрело проект на своем заседании 31 января 2024 года. Проект, представленный в парламенте (файл), датирован тоже 31 января, 19.09. В парламенте он зарегистрирован под № 19 тоже 31 января, то есть задним числом, ведь после 17.00 секретариат не работает. Трудно поверить в то, что в правительстве напечатали окончательный вариант проекта в 19.09 и тут же отправили в парламент.

Авторы заключения главного юридического управления секретариата парламента обращают внимание на то, что авторы проекта нарушили ряд требований закона № 100/2017 о нормативных актах. В том числе пишут, что проект органически не вписывается в тематическое действующее законодательство по теме. И что нарушена иерархическая соподчиненность с действующими нормативными актами…

Источник: evedomosti.md.

закон