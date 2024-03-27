«Хорошие люди» готовят в Молдове переименование городов, сел и даже мостов: «С такими “русскими” названиями нельзя в Европу!»

Географические названия на территории Республики Молдова будут регулироваться новым законом. Проект депутаты одобрили в первом чтении.
Закон о географических названиях призван регулировать порядок присвоения географических названий и переименования географических объектов, а именно — их идентификацию, стандартизацию, регистрацию, использование, защиту и контроль.
Семь глав проекта содержат положения о распределении полномочий в этой области, об особенностях присвоения географических названий и их переименования, о порядке идентификации и стандартизации географических названий, их регистрации, использования и защиты.
Географические названия — топонимы, природные элементы, исторические и культурные территории — будут записываться на государственном языке. В районах, населенных значительным количеством этнических меньшинств, «при наличии достаточного спроса» географические названия будут указываться также на их языках. Что значит «также»? У города или села будут два названия — одно для Кишинева, другое для местных жителей? И какое количество представителей является «значительным»?
Создается национальная комиссия по географическим названиям — коллегиальный орган с консультативным статусом при агентстве геодезии, картографии и кадастра. Комиссия будет отвечать за рассмотрение заявок на географические названия, выдачу заключения органа государственной власти, включение в реестр.
Проект разработан агентством геодезии, картографии и кадастра в сотрудничестве с управлением картографии Норвегии в рамках проекта «Карты для устойчивого развития». Техническая поддержка оказана МИД Норвегии.
Утверждается, что ранее в РМ не было нормативной базы, регулирующей эту сферу и что с 1990 года этим занималась только академия наук. Но это неправда.
Перед нами очередная афера с изменением названий. Между тем процедура регулирования так называемых пространственных названий уже регулируется, чего авторы проекта, видимо, не знают.
Она регламентирована: законом № 741/1996 — положением о порядке решения вопросов административно-территориального устройства РМ; законом № 66/2008 об охране географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов; законом № 151/2017 о системе адресов; законом № 254/2016 о национальной инфраструктуре пространственных данных; законом 764/2001 об административно-территориальном устройстве; законом № 436/2006 о местной публичной администрации.
А также: постановлением правительства № 458/2017 о госструктурах, ответственных за пространственные данные, и классификатором НБС административно-территориальных единиц РМ.
Авторы проекта закона, который на заседании правительства почему-то представляла министр юстиции, о существовании агентства по кадастру даже не вспомнили.
В пояснительной записке к проекту утверждается, что вопрос никаким законом не регулируется. Однако в замечании главного юридического управления секретариата парламента указано на отсутствие привязки к законодательству ЕС на эту тему. Есть целый перечень несоответствий проекта действующему законодательству.
И если кому-то захочется поменять название города Комрата — это будет по закону. А кто заступится за историческое название села Александерфельд, если немцы здесь давно не живут?
Что ж, начиная со времен правления Плахотнюка-Филипа, а потом Санду-Литвиненко и поныне, все, к чему подключают минюст, как правило, это заказная афера.
И еще. Правительство рассмотрело проект на своем заседании 31 января 2024 года. Проект, представленный в парламенте (файл), датирован тоже 31 января, 19.09. В парламенте он зарегистрирован под № 19 тоже 31 января, то есть задним числом, ведь после 17.00 секретариат не работает. Трудно поверить в то, что в правительстве напечатали окончательный вариант проекта в 19.09 и тут же отправили в парламент.
Авторы заключения главного юридического управления секретариата парламента обращают внимание на то, что авторы проекта нарушили ряд требований закона № 100/2017 о нормативных актах. В том числе пишут, что проект органически не вписывается в тематическое действующее законодательство по теме. И что нарушена иерархическая соподчиненность с действующими нормативными актами…
Источник: evedomosti.md.