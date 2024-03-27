Беспредел: Уроженца Молдовы, живущего в Москве, наши власти не пустили в Кишинев на похороны мамы

— В крайний раз, когда я прилетал в Кишинев, меня долго мурыжили пограничники. Как-то узнали, что я кадровый военный, пускать не хотели. Это было уже при Майе Санду… Хотя я уволился в запас в 2012-м. Все-таки, пропустили, но заявили, что больше меня не пустят. И маму я похоронил по телефону… Спасибо, друзья детства помогли с похоронами, памятник поставили.