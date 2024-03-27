Беспредел: Уроженца Молдовы, живущего в Москве, наши власти не пустили в Кишинев на похороны мамы

Мой бывший одноклассник Владимир (назовем его так) — из семьи кадровых военных. Сам стал военным, служил в ВДВ, побывал в «горячих» точках. Уволился в запас в звании старшего прапорщика, живет с семьей в Москве. Созвонились с ним на днях, поговорили.
— Я сам гражданин России, молдавского гражданства у меня нет, хотя я родился в Молдавии, — рассказывает Владимир. — И родители мои остались жить здесь, в Кишиневе. Батя умер в 2010-м, а мама недавно. Я так рвался на ее похороны, уже билет на самолет купил, через Турцию, но мне сказали, что меня не пустят.
— Кто сказал?
— В крайний раз, когда я прилетал в Кишинев, меня долго мурыжили пограничники. Как-то узнали, что я кадровый военный, пускать не хотели. Это было уже при Майе Санду… Хотя я уволился в запас в 2012-м. Все-таки, пропустили, но заявили, что больше меня не пустят. И маму я похоронил по телефону… Спасибо, друзья детства помогли с похоронами, памятник поставили.
— Скучаешь по Молдове?
— Не то слово! Это же моя Родина, я там родился! У меня и родные остались в Кишиневе и в Сороках. Но приехать к вам не могу. Надеюсь, что только пока. Леня, будешь на «Дойне», загляни к моим, а? Я тебе координаты скину…
Как сообщила «КП» в Молдове пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки, с начала текущего года по настоящее время 214 гражданам России было отказано во въезде в Республику Молдова.