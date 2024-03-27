Полк «Ярсов» освоит новые районы боевого патрулирования под Иркутском

Как уточняется, во время несения боевого дежурства полк отработает свыше 20 задач. Запланирована смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Особое внимание в ходе тренировок будет уделено вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.