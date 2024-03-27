Полк «Ярсов» освоит новые районы боевого патрулирования под Иркутском

«Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Как уточняется, во время несения боевого дежурства полк отработает свыше 20 задач. Запланирована смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Особое внимание в ходе тренировок будет уделено вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.
«Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования», — отметили в минобороны.
О начале контрольной проверки в Иркутском ракетном соединении военное ведомство проинформировало 25 марта. В тренировках принимают участие свыше трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.