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Полк «Ярсов» освоит новые районы боевого патрулирования под Иркутском

Полк ракетных комплексов «Ярс», дислоцированный в Иркутской области, в рамках командно-штабного учения вышел на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как уточняется, во время несения боевого дежурства полк отработает свыше 20 задач. Запланирована смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Особое внимание в ходе тренировок будет уделено вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

«Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования», — отметили в минобороны.

О начале контрольной проверки в Иркутском ракетном соединении военное ведомство проинформировало 25 марта. В тренировках принимают участие свыше трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.