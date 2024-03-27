В США напомнили о планах НАТО использовать террористов против России

Ранее, 1 марта, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя информацию о появлении аудиозаписи, в которой офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту, заявил, что НАТО и конкретно Германия с самого начала событий на Украине являются самыми непосредственными и активными участниками конфликта. По его словам, поставка летального оружия и направление в зону спецоперации «инструкторов для подготовки террористов в работе с этим вооружением» — это уже участие.