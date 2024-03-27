Советник Пушилина отметил сокращение числа наемников на линии фронта

По его информации, за время специальной военной операции на территории ДНР по радиоперехватам была слышна английская, французская, испанская, немецкая, польская, грузинская, прибалтийская речь. Он отметил, что были наемники и среди гарнизона «Азовстали», в том числе военный врач из Англии, снайперская группа, которую «азовцы»* («Азов»* — запрещенная в России террористическая организация) расстреляли и сожгли. Советник главы ДНР уточнил, что при освобождении Авдеевки были ликвидированы наемники из Канады, Грузии и Польши. Иностранцы вместе с украинской армией действовали в ДНР, начиная с 2014 года, напомнил Кимаковский.



* Запрещенная в России террористическая организация.