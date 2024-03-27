Пресс-секретарь Белого дома сочла оскорбительным вопрос о деменции у Байдена

8 февраля спецпрокурор США Роберт Хёр принял решение по итогам расследования не предъявлять Байдену обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами, несмотря на доказательства того, что президент умышленно хранил такие бумаги. В отчете спецпрокурора указано, что во время дачи показаний Байден продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии.