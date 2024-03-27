Пресс-секретарь Белого дома сочла оскорбительным вопрос о деменции у Байдена

Ведущий радиостанции WBT во вторник во время интервью спросил у Жан-Пьер, не страдает ли американский президент деменцией. «Я не могу поверить, что вы задаете мне такой вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос», — сказала она.
«Позвольте мне внести ясность: в течение последних нескольких лет врач президента предоставлял исчерпывающую информацию о его здоровье», — продолжила Жан-Пьер. Она подчеркнула, что Байден «всегда был сосредоточен на американском народе», и назвала его действия на посту главы государства историческими.
8 февраля спецпрокурор США Роберт Хёр принял решение по итогам расследования не предъявлять Байдену обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами, несмотря на доказательства того, что президент умышленно хранил такие бумаги. В отчете спецпрокурора указано, что во время дачи показаний Байден продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии.
Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические возможности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.