Михаил Котюков поругал глав районов за невнимательное отношение к обращениям в соцсетях

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обратил внимание глав районов края на то, что необходимо более внимательно относится к обращениям жителей в соцсетях. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.
«В комментариях получаю много просьб разобраться с проблемами местного значения. Часто это совершенно простые, бытовые вопросы, которые хорошие руководители должны решать, не дожидаясь обращений к губернатору», — написал Михаил Котюков.
«Это лишь несколько примеров, которые показывают, что на местах есть недоработки. Еще раз обращаюсь к главам муниципальных образований: внимательнее относитесь к проблемам людей, которые напрямую касаются вашей зоны ответственности. Моих коллег по правительству и руководителей других ведомств это тоже касается», — подытожил Михаил Котюков.