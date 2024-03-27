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Михаил Котюков поругал глав районов за невнимательное отношение к обращениям в соцсетях

Он указал, что в его соцсети часто пишут по простым и бытовым вопросам.

Источник: Правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обратил внимание глав районов края на то, что необходимо более внимательно относится к обращениям жителей в соцсетях. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

«В комментариях получаю много просьб разобраться с проблемами местного значения. Часто это совершенно простые, бытовые вопросы, которые хорошие руководители должны решать, не дожидаясь обращений к губернатору», — написал Михаил Котюков.

В качестве примера он привел случай из Пировского района — там две недели не работала колонка с водой, а после обращения ее отремонтировали на следующий день. Жительница Канска безуспешно жаловалась в управляющую компанию и городскую администрацию, что не закрывается дверь в подъезде. Новый замок установили после обращения. Также губернатор рассказал о случае из Емельяновского района, когда жена участника СВО не могла получить дрова.

«Это лишь несколько примеров, которые показывают, что на местах есть недоработки. Еще раз обращаюсь к главам муниципальных образований: внимательнее относитесь к проблемам людей, которые напрямую касаются вашей зоны ответственности. Моих коллег по правительству и руководителей других ведомств это тоже касается», — подытожил Михаил Котюков.