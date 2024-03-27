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КНР осудила теракт в Пакистане, в результате которого погибли пять китайцев

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Пекин решительно осудил направленную против граждан КНР террористическую атаку в Пакистане, в результате которой погибли пять китайских сотрудников гидроэлектростанции Дасу. Об этом сообщил МИД КНР.

Источник: РИА "Новости"

«Китай решительно осуждает этот террористический акт, направляет свои глубокие соболезнования жертвам и выражает искреннее сочувствие родственникам погибших, — говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении официального представителя ведомства. — Китай требует, чтобы Пакистан как можно скорее тщательно расследовал обстоятельства инцидента».

Любая попытка подорвать китайско-пакистанское сотрудничество никогда не увенчается успехом, Китай решительно поддерживает действия Пакистана по борьбе с терроризмом, заявило ведомство.

26 марта в 13:00 по местному времени (11:00 мск) на гидроэлектростанции Дасу на севере Пакистана террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой атаковал сотрудников станции. В результате погибли пять китайских и один пакистанский сотрудник.

В 2021 году в результате взрыва автобуса там погибли 13 человек, в том числе 9 граждан Китая.