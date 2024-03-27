КНР осудила теракт в Пакистане, в результате которого погибли пять китайцев

26 марта в 13:00 по местному времени (11:00 мск) на гидроэлектростанции Дасу на севере Пакистана террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой атаковал сотрудников станции. В результате погибли пять китайских и один пакистанский сотрудник.