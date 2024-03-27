В Иркутской области приняты несколько инициатив Игоря Кобзева по поддержке участников СВО и их семей

Напомним, 26 марта на сессии Заксобрания в первом и окончательном чтении поддержана еще одна инициатива Губернатора, касающаяся увеличения этой же единовременной выплаты военнослужащим по контракту, участвующим в специальной военной операции, в два раза. Изменения в закон Иркутской области внесены по инициативе Губернатора Приангарья Игоря Кобзева и поддержаны областным парламентом. Действие изменений будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Выплата увеличена с 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, уточняет пресс-служба областного Правительства.