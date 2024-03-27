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В Иркутской области приняты несколько инициатив Игоря Кобзева по поддержке участников СВО и их семей

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области семьям погибших (умерших) участников специальной военной операции, не успевших получить единовременную выплату, предлагают воспользоваться правом на ее получение.

С инициативой внести соответствующие изменения в региональный закон «О денежной выплате участникам специальной военной операции» выступил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Предложение принято в первом и окончательном чтении на мартовской сессии Законодательного Собрания региона.

«Мы обязаны выполнять наш долг по поддержке военнослужащих, тех, кто выбрал нелегкий путь защиты нашей Родины с оружием в руках. Бойцы должны знать, что они и их семьи не останутся без поддержки», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, 26 марта на сессии Заксобрания в первом и окончательном чтении поддержана еще одна инициатива Губернатора, касающаяся увеличения этой же единовременной выплаты военнослужащим по контракту, участвующим в специальной военной операции, в два раза. Изменения в закон Иркутской области внесены по инициативе Губернатора Приангарья Игоря Кобзева и поддержаны областным парламентом. Действие изменений будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Выплата увеличена с 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, уточняет пресс-служба областного Правительства.

Напомним, инициатива главы региона обсуждалась на встрече Игоря Кобзева с представителями фракции «Единая Россия» областного парламента. Было отмечено, что предложенный размер выплаты будет самым высоким в Сибирском федеральном округе. К примеру, в Омской области единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей, в Красноярском крае, в Томской области, в Якутии — 300 тысяч рублей.