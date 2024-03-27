«Страна.ua»: Запад мог запретить обсуждать на Украине легитимность Зеленского

Киевский политолог Андрей Золотарев в разговоре с журналистами допустил, что от партнеров Украины пришел сигнал о нежелательности «раскачивания лодки» сейчас.

«Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда [президент России Владимир] Путин может усилить военное давление на Украину», — сказал эксперт.

По его словам, затухание дискуссий о легитимности Зеленского может быть связано не только с решением Запада, но и с политической пассивностью отставного главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который не стал поддерживать борьбу против действующего президента.