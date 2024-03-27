«Страна.ua»: Запад мог запретить обсуждать на Украине легитимность Зеленского

Киевский политолог Андрей Золотарев в разговоре с журналистами допустил, что от партнеров Украины пришел сигнал о нежелательности «раскачивания лодки» сейчас.
«Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда [президент России Владимир] Путин может усилить военное давление на Украину», — сказал эксперт.
Золотарев отметил, что многих на Украине не устраивает статус-кво и нынешний глава страны. При этом ситуация на фронте также не улучшается.
«Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее лишь временную стабилизацию внутриполитической жизни», — сказал политолог.
До этого газета Daily Beast со ссылкой на главных редакторов украинских СМИ писала, что на Украине начались преследования журналистов со стороны властей за критику в адрес Зеленского.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что политиков, которые будут сомневаться в легитимности действующего президента Украины после истечения его срока, следует считать предателями страны.