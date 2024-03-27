Вучич предупредил сербов о наступающей угрозе национальным интересам

Александр Вучич одним из первых среди европейских политиков отреагировал на теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». 22 марта, в день теракта, он назвал случившееся «трагическим событием с непредсказуемыми последствиями». Президент Сербии тогда же сказал, что ожидает эскалации конфликта на Украине и дальнейшего приближения мирового конфликта.