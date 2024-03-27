Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич предупредил сербов о наступающей угрозе национальным интересам

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ближайшее время расскажет сербам о предстоящих вызовах, с которыми придется столкнуться стране. По его словам, он получил информацию, которая подразумевает возможные угрозы национальным интересам Сербии. Деталей глава сербского государства не привел.

Источник: РИА "Новости"

«Сербии предстоят трудные дни. В данный момент нелегко сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов. Они напрямую угрожают нашим жизненно важным национальным интересам», — написал Вучич в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). В конце поста он добавил: «Мы будем сражаться. Сербия победит».

Александр Вучич одним из первых среди европейских политиков отреагировал на теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». 22 марта, в день теракта, он назвал случившееся «трагическим событием с непредсказуемыми последствиями». Президент Сербии тогда же сказал, что ожидает эскалации конфликта на Украине и дальнейшего приближения мирового конфликта.