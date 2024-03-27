Сержант Белоусов из учебного центра в Хабаровском крае награждён за подвиг в СВО

— Подразделение, в котором служит Андрей Белоусов, проводило передислокацию и колонна боевых машин пехоты попало под обстрел вражеской артиллерии, — отметили в пресс-службе. — Командира БМП, в которой находился сержант Белоусов, ранило осколком и лишь благодаря быстрым, чётким и правильным действиям Андрея, командир получил качественную медицинскую помощь и выжил. Проявленные Андреем Белоусовым героизм и находчивость приказом министра обороны Российской Федерации отмечены медалью «За боевые отличия».