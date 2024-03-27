В Гагаузии объявили о переходе борьбы России и Молдавии в максимальную фазу

«Мы видим, что руководство страны ведет поддержку определенного ряда антироссийских санкций, которые сегодня продвигаются Западом — все эти вещи нам четко показывают, что активная политическая борьба перешла в свою максимальную фазу. Также ведется серьезная борьба власти с оппозиционными политиками, которые стремятся возобновить эти дружеские и братские отношения с Российской Федерации и в целом странами СНГ, ЕАЭС».