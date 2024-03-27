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Борьбу с мошенниками, права жителей обсудили депутаты

Прошла вторая сессия Законодательного Собрания Красноярского края.

Источник: Заксобрание Красноярского края

На втором заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты заслушали отчёты главы ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого и уполномоченного по правам человека в регионе Марка Денисова. Они стали основными в повестке, состоящей из 45 вопросов.

Рекордная явка

Открывая заседание, спикер Заксобрания Алексей Додатко обратился к парламентариям и поблагодарил всех граждан за неравнодушие и за рекордную явку на выборах президента.

«Красноярский край прошёл кампанию очень достойно, без серьёзных замечаний, по полученным результатам занял лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе», — отметил Додатко.

Следующий этап работы — реализация приоритетов, обозначенных в Послании президента и поддержанных жителями.

Борьба с мошенниками

Об итогах работы краевого МВД за 2023 год депутатам рассказал начальник главка Александр Речицкий.

По словам руководителя, в Красноярском крае на 9,9% выросло количество зарегистрированных преступлений, составив 50 069 фактов. Треть из них — результат инициативной работы полиции по выявлению преступ­лений в сфере оборота наркотиков, в области экономики и т. д. В крае на 3% стало меньше убийств, на 14% — причинения тяжкого вреда здоровью, на 2,4% уменьшилось число краж.

«В целом, обеспечивая неотвратимость наказания, по итогам прошлого года к уголовной ответственности привлечены более 15 тыс. человек, общая раскрываемость преступлений составила 49,1%, а по тяжким и особо тяжким — 41%. При этом раскрываемость убийств и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью превысила 96%, а изнасилований и разбойных нападений составила 100%», — отметил глава главка.

Речицкий сделал важный акцент на проблеме киберпреступ­лений. Он сказал, что мошенники активнее стали привлекать дропперов — лиц, которые получают на свою карту денежные средства жертв и переводят их далее. Главный полицейский края особо отметил приговор курьеру мошенников, который вынесли в 2023 году в Красноярске. Это один из первых случаев в России.

В краевом МВД разработали ряд предложений, которые помогут защитить людей от уловок мошенников, например, предлагается внедрить лимит на внесение денежных средств через банкоматы.

Помимо этого Александр Речицкий подчеркнул важность профилактической работы с проблемными подростками. Благодаря профилактике в 2023 году на 8,7% сократилась преступность среди несовершеннолетних.

«Деятельность органов внутренних дел охватывает практически все направления общественной жизни нашего края. Пожалуй, нет ни одной сферы, которая не входила бы в зону ответственности полиции. По тому, насколько эффективно мы решаем поставленные задачи, будут судить о стабильности общества и авторитете государства в целом. От качества работы полиции зависит судьба многих людей, поэтому главное — обеспечить закон и порядок, безопасность жизни всех жителей края», — заявил Александр Речицкий, подводя итог выступ­ления.

Темы обращений диктует время

Уполномоченный по правам человека Марк Денисов кроме цифр рассказал о конкретных историях, с которыми обращались к нему и которые требуют решения.

В 2023 году омбудсмену поступило 2100 жалоб, что на 2,1% меньше, чем в 2022 году. При этом количество письменных обращений возросло, устных — сократилось. По его словам, люди реже стали жаловаться по пустякам, обращаются по серьёзным вопросам. Жалобы поступают в основном из Красноярска.

Более половины обращений направлены на защиту социально-экономических прав жителей. 28% относятся к силовому блоку, 430 — от участников СВО и их семей. Большинство вопросов от них касались выплат и установления статуса участника СВО.

Марк Денисов отметил, что количество жалоб на сотрудников полиции составило всего 4,4%. Это рекордно низкий уровень, который говорит об улучшении обстановки в этой сфере.

Особое внимание омбудсмен заострил на проблеме пожилых людей. Он порекомендовал расширить практику оказания гериатрической помощи пожилым людям и их родственникам — это формирование штата врачей-гериатров, открытие специальных центров и отделений и т. п. Он потребовал принять меры по снижению очередей в спецучреждения для пожилых людей.

«В непростые времена очень важно, как именно люди относятся к происходящим событиям. Перед лицом общей опасности люди меняют жизненные приоритеты, до более спокойных времён отодвигают решение некритичных проблем, которые раньше стали бы поводом для многочисленных жалоб», — отметил Марк Денисов.

Ещё одна проблема, поднятая Марком Денисовым, касается жителей посёлка Недокура Кежемского района. Это крохотный посёлок, в котором проживают менее 200 человек. Жители на протяжении многих лет просят помочь их расселить. Жильё находится в аварийном состоянии, инфраструктура почти отсутствует. К омбудсмену с этой проблемой обращаются постоянно. И этот вопрос, по словам уполномоченного по правам человека, нужно срочно решать.

Спикер ЗС Алексей Додатко подчеркнул, что необходимо принять закон, который позволил бы расселить жителей посёлка. Он сказал, что в ближайшее время состоится совещание по этому вопросу на уровне правительства. Депутаты будут контролировать проблему.

Компенсация проезда в клиники

На парламентской сессии были приняты отдельные законопроекты, наиболее важные из них касаются социальной сферы. Так, идёт работа над законом о компенсации проезда пациентам частных клиник.

«У нас есть краевая мера поддержки, благодаря которой люди с инвалидностью могут получить компенсацию проезда на обследование в краевые и федеральные медучреждения. Мы меняем действующий закон, добавляя эту категорию, чтобы те, кто проехал по направлению врача в частную клинику, могли получить такую же компенсацию», — сказал депутат ЗС Илья Зайцев.

Парламентарии работают над изменением краевого закона об оказании бесплатной юридической помощи.

«Край у нас огромный, необходимо обеспечить бесплатную юридическую помощь в том числе и в труднодоступных районах. Раньше оказывать такие услуги мог только тот адвокат, который проживает в этом населённом пункте. Мы сняли этот барьер. Теперь адвокаты могут сами выбрать район, где им удобнее оказывать бесплатную юридическую помощь. Краевой бюджет будет компенсировать их расходы», — прокомментировал председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин.