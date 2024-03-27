Борьбу с мошенниками, права жителей обсудили депутаты

«Деятельность органов внутренних дел охватывает практически все направления общественной жизни нашего края. Пожалуй, нет ни одной сферы, которая не входила бы в зону ответственности полиции. По тому, насколько эффективно мы решаем поставленные задачи, будут судить о стабильности общества и авторитете государства в целом. От качества работы полиции зависит судьба многих людей, поэтому главное — обеспечить закон и порядок, безопасность жизни всех жителей края», — заявил Александр Речицкий, подводя итог выступ­ления.