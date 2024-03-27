Борьбу с мошенниками, права жителей обсудили депутаты

На втором заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты заслушали отчёты главы ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого и уполномоченного по правам человека в регионе Марка Денисова. Они стали основными в повестке, состоящей из 45 вопросов.
Рекордная явка
Открывая заседание, спикер Заксобрания Алексей Додатко обратился к парламентариям и поблагодарил всех граждан за неравнодушие и за рекордную явку на выборах президента.
«Красноярский край прошёл кампанию очень достойно, без серьёзных замечаний, по полученным результатам занял лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе», — отметил Додатко.
Следующий этап работы — реализация приоритетов, обозначенных в Послании президента и поддержанных жителями.
Борьба с мошенниками
Об итогах работы краевого МВД за 2023 год депутатам рассказал начальник главка Александр Речицкий.
По словам руководителя, в Красноярском крае на 9,9% выросло количество зарегистрированных преступлений, составив 50 069 фактов. Треть из них — результат инициативной работы полиции по выявлению преступлений в сфере оборота наркотиков, в области экономики
«В целом, обеспечивая неотвратимость наказания, по итогам прошлого года к уголовной ответственности привлечены более 15 тыс. человек, общая раскрываемость преступлений составила 49,1%, а по тяжким и особо тяжким — 41%. При этом раскрываемость убийств и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью превысила 96%, а изнасилований и разбойных нападений составила 100%», — отметил глава главка.
Речицкий сделал важный акцент на проблеме киберпреступлений. Он сказал, что мошенники активнее стали привлекать дропперов — лиц, которые получают на свою карту денежные средства жертв и переводят их далее. Главный полицейский края особо отметил приговор курьеру мошенников, который вынесли в 2023 году в Красноярске. Это один из первых случаев в России.
В краевом МВД разработали ряд предложений, которые помогут защитить людей от уловок мошенников, например, предлагается внедрить лимит на внесение денежных средств через банкоматы.
«Деятельность органов внутренних дел охватывает практически все направления общественной жизни нашего края. Пожалуй, нет ни одной сферы, которая не входила бы в зону ответственности полиции. По тому, насколько эффективно мы решаем поставленные задачи, будут судить о стабильности общества и авторитете государства в целом. От качества работы полиции зависит судьба многих людей, поэтому главное — обеспечить закон и порядок, безопасность жизни всех жителей края», — заявил Александр Речицкий, подводя итог выступления.
Темы обращений диктует время
Уполномоченный по правам человека Марк Денисов кроме цифр рассказал о конкретных историях, с которыми обращались к нему и которые требуют решения.
В 2023 году омбудсмену поступило 2100 жалоб, что на 2,1% меньше, чем в 2022 году. При этом количество письменных обращений возросло, устных — сократилось. По его словам, люди реже стали жаловаться по пустякам, обращаются по серьёзным вопросам. Жалобы поступают в основном из Красноярска.
Более половины обращений направлены на защиту социально-экономических прав жителей. 28% относятся к силовому блоку, 430 — от участников СВО и их семей. Большинство вопросов от них касались выплат и установления статуса участника СВО.
Марк Денисов отметил, что количество жалоб на сотрудников полиции составило всего 4,4%. Это рекордно низкий уровень, который говорит об улучшении обстановки в этой сфере.
Особое внимание омбудсмен заострил на проблеме пожилых людей. Он порекомендовал расширить практику оказания гериатрической помощи пожилым людям и их родственникам — это формирование штата врачей-гериатров, открытие специальных центров и отделений
«В непростые времена очень важно, как именно люди относятся к происходящим событиям. Перед лицом общей опасности люди меняют жизненные приоритеты, до более спокойных времён отодвигают решение некритичных проблем, которые раньше стали бы поводом для многочисленных жалоб», — отметил Марк Денисов.
Ещё одна проблема, поднятая Марком Денисовым, касается жителей посёлка Недокура Кежемского района. Это крохотный посёлок, в котором проживают менее 200 человек. Жители на протяжении многих лет просят помочь их расселить. Жильё находится в аварийном состоянии, инфраструктура почти отсутствует. К омбудсмену с этой проблемой обращаются постоянно. И этот вопрос, по словам уполномоченного по правам человека, нужно срочно решать.
Спикер ЗС Алексей Додатко подчеркнул, что необходимо принять закон, который позволил бы расселить жителей посёлка. Он сказал, что в ближайшее время состоится совещание по этому вопросу на уровне правительства. Депутаты будут контролировать проблему.
Компенсация проезда в клиники
На парламентской сессии были приняты отдельные законопроекты, наиболее важные из них касаются социальной сферы. Так, идёт работа над законом о компенсации проезда пациентам частных клиник.
«У нас есть краевая мера поддержки, благодаря которой люди с инвалидностью могут получить компенсацию проезда на обследование в краевые и федеральные медучреждения. Мы меняем действующий закон, добавляя эту категорию, чтобы те, кто проехал по направлению врача в частную клинику, могли получить такую же компенсацию», — сказал депутат ЗС Илья Зайцев.
Парламентарии работают над изменением краевого закона об оказании бесплатной юридической помощи.
«Край у нас огромный, необходимо обеспечить бесплатную юридическую помощь в том числе и в труднодоступных районах. Раньше оказывать такие услуги мог только тот адвокат, который проживает в этом населённом пункте. Мы сняли этот барьер. Теперь адвокаты могут сами выбрать район, где им удобнее оказывать бесплатную юридическую помощь. Краевой бюджет будет компенсировать их расходы», — прокомментировал председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин.