МИД призвал граждан РФ взвешивать риски при планировании поездок за границу

«Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в министерстве напомнили, что предупреждали о вероятных задержаниях или арестах по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами. Подобное соглашение США подписали с такими популярными туристическими направлениями, как Таиланд, Египет, Турция, Израиль и другие.